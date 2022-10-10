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Политика10 октября 2022 6:20

Одна из ударивших по Киеву ракет упала недалеко от здания СБУ от офиса Зеленского

Информацию о мощных взрывах приходит и из других украинских городов
Александр КИСЛОВ
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса украинского президента Владимира Зеленского

Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса украинского президента Владимира Зеленского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Киева прогремели взрывы, одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания СБУ (Службу безопасности Украины) и офиса президента Украины Владимира Зеленского. Информацию об этом распространил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", - сообщил чиновник на своей странице в сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ). Именно на улице Владимирской в центре Киева находятся здание СБУ и офис украинского президента.

Ранее информацию о прогремевших в центре Киева мощных взрывах официально подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко. По данным киевского градоначальника, в обще сложности в городе прозвучало четыре взрыва. На месте взрывов работают сотрудники СБУ и экстренные службы.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске в соцсетях сообщил мэр города Борис Филатов. Кроме того, поступают сообщения о взрывах в ряде городов Западной Украины, однако пока местные власти данные об этом официально не подтверждают.