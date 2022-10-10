Одна из ударивших по Киеву ракет упала недалеко от здания СБУ от офиса Зеленского

Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса украинского президента Владимира Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Киева прогремели взрывы, одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания СБУ (Службу безопасности Украины) и офиса президента Украины Владимира Зеленского. Информацию об этом распространил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", - сообщил чиновник на своей странице в сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ). Именно на улице Владимирской в центре Киева находятся здание СБУ и офис украинского президента.

Ранее информацию о прогремевших в центре Киева мощных взрывах официально подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко. По данным киевского градоначальника, в обще сложности в городе прозвучало четыре взрыва. На месте взрывов работают сотрудники СБУ и экстренные службы.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске в соцсетях сообщил мэр города Борис Филатов. Кроме того, поступают сообщения о взрывах в ряде городов Западной Украины, однако пока местные власти данные об этом официально не подтверждают.