Глава СВР Нарышкин назвал Украину фашистской диктатурой и орудием в руках Запада

Глава СВР Сергей Нарышкин сделал громкое заявление о сущности киевского националистического режима Фото: kremlin.ru

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что Украина превратилась в фашистскую диктатуру. Он полагает, что фактически эта страна стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада.

"Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом Украинская Советская Республика превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом", - цитирует его информагентство ТАСС. Нарышкин убежден, что Россия одержит абсолютную победу, что приведет к кардинальному изменению положения дел.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично заявил о том, что адекватным ответом Москвы на теракт Украины на Крымском мосту может быть только полное уничтожение террористов. «Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина... Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», - подчеркнул бывший премьер-министр России и экс-президент РФ.