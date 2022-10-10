Глава Крыма Аксенов заявил об изменении подходов к проведению спецоперации на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал важное заявление о ходе проведения военной спецоперации РФ на Украине Фото: kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов публично заявил о том, что Россия "пересмотрела подходы" к проведению военной спецоперации на Украине.

"С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен", - написал Аксенов в своем официальном телеграм-канале.

По словам главы Крыма, он надеется на то, что высшее военно-политическое руководство России не будет сбавлять темпы проведения специальной военной операции и в скором времени победа в ней неизбежно будет одержана.

Ранее стало известно об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и Харьковской области. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удары по украинской столице повредили критическую инфраструктуру города. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре по всей стране. "[Ударам подверглись] энергообъекты — по всей стране. Киевская область, Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская область, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, юг", -- отметил украинский лидер.