Власти США намерены соблюдать осторожность в отношении военных поставок Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США крайне озабочены тем, что Украина предпринимает несогласованные действия, но этого пока недостаточно, чтобы списать со счетов президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, теперь Пентагон будет с большой осторожностью подходить к поставкам оружия Вооруженным силам Украины.

Издание отмечает, что американский доклад о причастности украинских спецслужб к покушению на дочь российского философа Александра Дугина Дарью Дугину является сигналом недовольства Вашингтона действиями киевских властей.

По данным La Repubblica, Киев давно просит тактические баллистические ракеты дальнего радиуса Atacms, чтобы наносить удары именно по Крыму с целью поражения российских баз. Однако Вашингтон в настоящее время не готов предоставить Украине подобные ракеты, так как не хотел бы допустить масштабной эскалации украинского конфликта и его перерастанию в "глобальную войну".

По данным американского издания The National Interest, администрация президента США Джо Байдена не разделяет конфронтационную риторику Зеленского и представителей его команды, так как понимает, что в случае эскалации конфликта больших шансов на успех у Украины нет. Поэтому американское руководство начинает разочаровываться в Зеленском и, возможно, теперь будет пытаться инициировать какие-либо переговоры с российскими властями.