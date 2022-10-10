Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил сегодня, 10 октября, белорусский лидер.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки России и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает текущего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - заявил Лукашенко.

Также он добавил, что основой этой группировки выступает армия, войска Белоруссии.

"Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - уточнил белорусский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.