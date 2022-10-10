"Укрэнерго" сообщило о перебоях со светом на всей территории Украины из-за взрывов

Мощные взрывы 10 октября прогремели по всей территории Украины Фото: REUTERS

Украинская компания «Укрэнерго» предупредила о перебоях с электричеством по всей территории страны в результате обстрелов. Информация об этом содержится в экстренном сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале компании.

"Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", - поясняют в компании.

Ракетные удары по украинской территории начались 10 октября 2022 года. Власти многих городов и регионов Украины (в том числе, Киева, Харьковской области, Львова, Житомирской области, Днепропетровской области и Ивано-Франковска) сообщают о мощных взрывах, прогремевших в населенных пунктах.

В части областей Украины в настоящее время наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Предполагается, что под удар попали сразу несколько крупных электростанций, расположенных на территории Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что Россия сейчас кардинально изменила подходы к проведению специальной военной операции на Украине.