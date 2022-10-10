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Политика10 октября 2022 9:20

"Укрэнерго" сообщило о перебоях со светом на всей территории Украины из-за взрывов

По данным украинских властей, в стране под обстрел 10 октября 2022 года попали сразу несколько электростанций
Александр КИСЛОВ
Мощные взрывы 10 октября прогремели по всей территории Украины

Мощные взрывы 10 октября прогремели по всей территории Украины

Фото: REUTERS

Украинская компания «Укрэнерго» предупредила о перебоях с электричеством по всей территории страны в результате обстрелов. Информация об этом содержится в экстренном сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале компании.

"Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", - поясняют в компании.

Ракетные удары по украинской территории начались 10 октября 2022 года. Власти многих городов и регионов Украины (в том числе, Киева, Харьковской области, Львова, Житомирской области, Днепропетровской области и Ивано-Франковска) сообщают о мощных взрывах, прогремевших в населенных пунктах.

В части областей Украины в настоящее время наблюдаются перебои с электричеством, водой и связью. Предполагается, что под удар попали сразу несколько крупных электростанций, расположенных на территории Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что Россия сейчас кардинально изменила подходы к проведению специальной военной операции на Украине.