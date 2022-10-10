Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии

По решению Александра Лукашенко на территорию Белоруссии прибудут военнослужащие ВС РФ Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил своим подчиненным принять и разместить российских военных. При этом точное число военнослужащих ВС РФ, которые вскоре прибудут в республику, пока не называется.

"Не рассчитывайте на большую численность, но это будет не одна тысяча человек", — рассказал белорусский лидер в ходе масштабного совещания с высокопоставленными местными военными, силовиками чиновниками.

По данным Белта, в ходе этого же мероприятия Лукашенко сообщил о том, что сейчас Украина пытается открыть фронт против Белоруссии. Он назвал это безумием с военной точки зрения, но признал, что "процесс пошел". В связи с этим президент Белоруссии считает необходимым принимать срочные и безотлагательные меры.

Так, Лукашенко сообщил военно-политическому руководству страны, что он договорился с российским лидером Владимиром Путиным о скорейшем развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, речь идет о запуске механизма совместной военной и оборонной системы Союзного государства РФ и Белоруссии.