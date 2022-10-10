Глава Кузбасса Сергей Цивилев ввел дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе вводятся новые меры поддержки семьям мобилизованных, сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«Наша задача - помочь семьям бойцов, это наш святой долг. Напомню, каждый мобилизованный или его семья получает по 200 тысяч рублей. Кроме этого, мы приняли ряд мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных, которые помогут семьям в это сложное время», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор подписал постановление об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников 5-11-х классов и студентов в организациях профобразования. Студентам этих организаций, получающим образование на платной основе, компенсируют плату за учебу. Иногородним возместят затраты на проезд на междугороднем транспорте. Дошкольникам в приоритетном порядке предоставят места в детсадах. Кроме того, для детей бойцов организуют бесплатный отдых.

Помощь получат и семьи, воспитывающие детей-инвалидов или заботящиеся о пожилых родственниках. Для них предусмотрено бесплатное соцобслуживание на дому.