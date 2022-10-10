Путин сравнил власти Украины с террористической группировкой

Владимир Путин публично обвинил украинские власти и спецслужбы в планировании и осуществлении терактов Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Такое заявление российский лидер сделал в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что, по его мнению, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - отметил президент России.

В частности, именно как теракт расценивается подрыв Крымского моста, который, по данным российских силовиков, был организован, спланирован и осуществлен украинскими спецслужбами.

Путин акцентировал внимание на том, что Киев уже давно использует террористические методы, и обвинил украинские власти в атомном терроризме из-за атак на объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ранее в МИД РФ призвали западные страны оказать воздействие на Украину и добиться прекращения массированных обстрелов атомной станции со стороны ВСУ. По данным российского Минобороны, ситуация на ЗАЭС в самом негативном варианте развития событий может привести к масштабной аварии, последствия которой будут сравнимы с ЧП на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

Кроме того, по словам Путина, Украина уже совершила три теракта по отношению к расположенной на территории РФ Курской АЭС. Также Путин пояснил, что Украина пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".