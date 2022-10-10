Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели

Целый ряд ударов Вооруженных сил России был нанесен по Киеву Фото: REUTERS

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Соответствующую информацию официально распространило Минобороны России.

В министерстве также уточнили, что сегодня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре Украины. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в российском военном ведомстве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков публично сообщил о том, что соответствующий удар наносился армией РФ в рамках проведения спецоперации на Украине. Сам Путин отметил, что речь идет об ответе на террористические действия со стороны киевского режима.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что Россия сейчас фактически кардинально изменила подходы к проведению специальной военной операции на Украине. Теперь РФ готова наносить удары по критической инфраструктуре на территории Украины, отвечая на враждебные и агрессивные действия киевских властей.