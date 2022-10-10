Представитель Евросоюза допустил расширение санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против России, оно сейчас "объявить нечего".

"ЕС предоставляет оружие вооруженным силам Украины, чтобы они могли защищать свою страну… Мы приняли восемь пакетов санкций (против России - прим. ред.), государства-члены ЕС продолжают обсуждать, что еще может быть сделано… Санкции по-прежнему на столе. ЕС продолжает поддерживать Украину, санкции – это одно из направлений, но на данный момент нет новых объявлений", - рассказал журналистам Стано

Евросоюз 6 октября 2022 года ввел в действие восьмой по счету пакет санкций против РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.