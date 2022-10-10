Глава Амурской области выделил грант в 10 миллионов рублей для зоозащитников

Губернатор Василий Орлов выделил грант для зоозащитников на модернизацию приюта для животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернаторский грант в 10 миллионов рублей смогут выиграть на конкурсе зоозащитники Амурской области. Средства предназначаются на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных. Победителя определит конкурсная комиссия, прием заявок от претендентов начнется 13 октября.

«В регионе есть неравнодушные люди, которые занимаются решением проблемы безнадзорных животных. У них есть желание и возможность, а главное опыт в этом непростом деле, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Таким организациям необходима помощь государства, так как зачастую у них нет средств на развитие».

По словам главы региона, сейчас в Приамурье создается сеть межмуниципальных приютов для животных.

«Летом такой открыли в Шимановске, до конца года аналогичное учреждение заработает в Тынде. Параллельно будем поддерживать некоммерческие организации. Грант в размере 10 миллионов рублей на развитие приюта – один из видов этой помощи», - рассказал Василий Орлов.

Чтобы получить грант, участники конкурса должны соответствовать нескольким критериям. У приюта должен быть собственный земельный участок, а у его владельцев - опыт работы с безнадзорными животными. В штате приюта должны состоять не менее трех волонтеров или постоянных сотрудников, готовых заниматься этой деятельностью. Средства гранта можно будет использовать на ремонт, расширение приюта, покупку нового оборудования, обустройство или строительство новых комфортных вольеров для животных.