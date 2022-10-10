Власти Сирии осудили подрыв Крымского моста и обвинили в нем украинские спецслужбы

Сирия публично осудила диверсию террористов на Крымском мосту и заявила, что сомнений в причастности к ЧП Украины у нее нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирийский МИД выпустил публичное заявление с осуждением "диверсии террористов" на Крымском мосту. В сообщении внешнеполитического ведомства Сирии, которое распространило агентство SANA, говорится о том, что Дамаска нет сомнений в причастности к произошедшему украинских спецслужб.

"Сирия самым решительным образом осуждает эту террористическую диверсию, которую, как показало проведенное расследование, осуществили спецслужбы Киева", - подчеркивают в министерстве иностранных дел Сирии, заявляя о полной солидарности с РФ.

В ведомстве обращают внимание на то, что "этот террористический акт не был осужден США и Западом, что демонстрирует их соучастие в нападении на Российскую Федерацию".

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным Следственного комитета России (СКР), погибли три человека, предположительно пассажиры легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

Глава СКР Александр Бастрыкин назвал взрыв на Крымском мосту террористическим актом против объекта гражданской инфраструктуры РФ, который был организован и спланирован украинскими спецслужбами. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил, что киевские власти уже давно используют подобные методы, но сейчас они фактически "поставили себя на одну доску" с самыми одиозными террористическими группировками.