Россия перенаправит экспорт 25 млн тонн угля с запада на восток

Вице-премьер Новак спрогнозировал, что экспорт по Восточному полигону вырастет до 216 млн тонн к 2030 году Фото: REUTERS

Россия рассматривает возможность перенаправить около 25 млн тонн угля с запада на восток. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика". По его прогнозам экспорт угля в стране по Восточному полигону вырастет до 216 млн тонн уже к 2030, а мощность портов по переправке вырастет в 1,4-2,3 раза к 2031 году, то есть до 211 млн тонн.

"В частности, рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн тонн, в том числе, через порты Азово-Черноморского бассейна", - отметил он.

Улучшение пропускной способности Восточного полигона - одна из приоритетных задач России, над которой ведется активная работа. Речь идет о доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки, пишет Новак.

Провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железной дороги в 2024 г. составит 180 млн тонн, согласно паспорту проекта.

При этом, к 2030 году объем экспорта угля по Восточному полигону может возрасти до 216 млн тонн. К 2031 году портовые мощности восточных портов по перевалке угля могут увеличиться на 55-211 млн тонн.

На данный момент портовые мощности составляют порядка 150 млн тонн. По прогнозам вице-премьера, после улучшения этот показатель увеличится в 1,4-2,3 раза.

Напомним, 27 сентября 2022 года коллектив шахтоуправления имени А.Д. Рубана первым в компании «СУЭК-Кузбасс» досрочно выполнил годовой производственный план по добыче угля в объеме 4,4 миллиона тонн. При этом опережение составляет более 800 тысяч тонн.