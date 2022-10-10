Главы Всемирного банка и МВФ предупредили о риске мировой рецессии в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы Всемирного банка Дэвид Мэлпас и Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредили, что мир к 2026 году потеряет 4 трлн долларов. Президент ВБ прогнозирует, что глобальная рецессия наступит уже в 2023 году.

“Риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в 2023-м году”, - сказал Дэвид Мэлпас в ходе дискуссии перед осенней сессией руководящих органов МВФ и ВБ.

При этом Кристалина Георгиева добавила, что согласна с мнением Мэлпаса. Как они считают, одна треть мировой экономики переживет как минимум два квартала подряд падения роста.

Ранее сообщалось, что рост инфляции США грозит мировой экономике риском рецессии. Пока шансы на рецессию американской экономики оцениваются с вероятностью в 30-35%, отметил экономист.