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Общество10 октября 2022 15:16

Компания DHL заявила, что не планирует возобновлять экспресс-доставку по России

Об этом журналистам сообщил представитель компании
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Компания DHL заявила, что не планирует возобновлять экспресс-доставку по России

Компания DHL заявила, что не планирует возобновлять экспресс-доставку по России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания экспресс-доставки DHL Express не планирует возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет отношения к компании, сообщил РИА Новости представитель DHL.

Сегодня в разных изданиях были опубликованы изображения, что на Тверской, где находилось бывшее подразделение DHL, были замечены плакаты о возвращении с 11 октября 2022 года экспресс-доставки по России.

"Это офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1 не имеет больше отношение к DHL Express. Это офис другой компании. DHL

Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России зарубеж", - уточнили агентству.

Ранее стало известно, что DHL Express прекращает доставку грузов по России с 1 сентября 2022. Как уточнялось, после 1 сентября компания будет оказывать только услуги по доставке за границу.

Также ранее трудовая инспекция вынесла предупреждение компании DHL. В нем говорится о недопустимости нарушения трудовых прав работников.