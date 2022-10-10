Служба безопасности Украины объявила в розыск Бортникова, Матвиенко и Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск государственных деятелей России, в частности, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя МВД Владимира Колокольцева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

"Объявлены в розыск… Бортников, Володин, [глава Росгвардии Виктор] Золотов, Колокольцев, [спикер Совфеда Валентина] Матвиенко, [глава СВР Сергей] Нарышкин, [министр обороны Сергей] Шойгу, Щеголев, [секретарь Совбеза Николай] Патрушев и другие", - уточняется в сообщении, распространенном сегодня в Telegram-канале спецслужбы.

Также сегодня Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Политика разыскивают за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.