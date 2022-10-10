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Политика10 октября 2022 15:46

Блинкен заверил МИД Украины, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь

Госсекретарь США пообещал поддержку в беседе с главой украинского МИДа Кулебой
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Блинкен заверил МИД Украины, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь

Блинкен заверил МИД Украины, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсетях, что переговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после российских ракетных ударов и заверил его в продолжении поддержки со стороны Вашингтона - в частности, военной.

"Я только что переговорил с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить американскую поддержку Украине… мы продолжим непоколебимо оказывать экономическое, гуманитарное содействие, помощь в сфере безопасности…", - написал Блинкен в соцсети

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели.

Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.