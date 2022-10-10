Блинкен заверил МИД Украины, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсетях, что переговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после российских ракетных ударов и заверил его в продолжении поддержки со стороны Вашингтона - в частности, военной.

"Я только что переговорил с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить американскую поддержку Украине… мы продолжим непоколебимо оказывать экономическое, гуманитарное содействие, помощь в сфере безопасности…", - написал Блинкен в соцсети

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели.

Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.