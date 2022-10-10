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Общество10 октября 2022 16:02

Мишустин утвердил план обеспечения работы экономики России в условиях частичной мобилизации

Мобилизованным предпринимателям предоставят отсрочку по налогам, кредитные каникулы и возможность сохранить бизнес
Мария ПАВЛОВА
Михаил Мишустин утвердил план обеспечения работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Михаил Мишустин утвердил план обеспечения работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российским предпринимателям, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, предоставят отсрочку по налогам, кредитные каникулы и возможность сохранить бизнес. Такие меры поддержки предусматривает план первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации, который глава правительства Михаил Мишустин утвердил в понедельник 10 октября.

На сайте правительства сообщается, что будет разработан проект федерального закона, позволяющего призванным по мобилизации оставаться собственниками бизнеса.

«После принятия такого акта Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные документы, дающие мобилизованным пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел», - объяснили в российском Совмине, добавив, что к мобилизованным представителям бизнеса не будут применяться штрафные санкции.

Меры поддержки, о которых идет речь, будут действовать в течение действия указа о частичной мобилизации, уточнили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин призвал разобраться с проблемами при мобилизации.

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