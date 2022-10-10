В России каждый второй педагог считает правильным введение в школах исполнение государственного гимна Фото: Олег УКЛАДОВ

В России большинство педагогов положительно оценивают нововведения Минпросвещения, которые были внедрены в учебный процесс с 1 сентября 2022 года. Такой результат специалисты получили по итогам исследования MAXIMUM Education.

Опрос показал, что каждый второй педагог считает, что исполнение гимна перед началом учебной недели и появление в расписании уроков патриотической направленности - это удачные и правильные изменения, которые положительно сказались на школьниках.

Кроме того, 98% участников исследования сообщили, что в учебных заведениях исполняют все предписания ведомства и еженедельно поднимают флаг РФ перед началом занятий и слушают гимн. также выяснилось, что 54% респондентов считают, что такие традиции повлияют на восприятие политических и социальных вопросов учеников. Об этом пишет Газета.Ru.

Ранее телеканал "360" сообщал, что российские учебные заведения сами определят формат церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Запрета на проведение мероприятия в помещении из-за сложных погодных условий никто не ставил, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также "Известия" писали, что вступившее в силу нововведение об исполнении гимна и поднятии флага в начале учебной недели в каждой школе востребовано молодежью. Как отмечал гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль, это правильно, органично и востребовано самой молодежью.