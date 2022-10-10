Аналитик Юшков допустил полное обесточивание Украины при ударах по подстанциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что полное обесточивание Украины возможно. Он допускает, что такая ситуация может произойти в результате системных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

По итогу это приведет к осложнению снабжения украинских военных. Например, перебои на железной дороге нарушат поставки вооружений, предположил аналитик.

- Чтобы прекратить железнодорожное сообщение, нормальные коммуникации, работу интернета, связи, оставить без электричества страну, нужны системные разрушения. Если это будет планомерно, это создаст проблемы энергосистеме, - рассказал Юшков в беседе с изданием Lenta.ru.

Также нарушения могут затронуть и другие страны. Это связано с тем, что до 10 октября Украина не только жила со светом, но еще и умудрялась экспортировать электроэнергию, поскольку в Европе большой дефицит.

- Они экспортировали электроэнергию на сотни миллионов долларов в месяц, зарабатывая деньги, - уточнил эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. Об этом заявили в министерстве энергетики страны. Отмечается, что такое решение было принято для стабилизации собственной энергетической системы.

А накануне RT писал, что электроснабжение пропало в пяти областях Украины, оно также частично нарушено в других регионах, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям. Также Госспецсвязь Украины сообщила, что перебои в работе мобильной связи наблюдаются в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях.