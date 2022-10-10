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Политика10 октября 2022 20:54

Аналитик Юшков допустил полное обесточивание Украины при ударах по подстанциям

Он также отметил, что до этого Украина не только жила со светом, они еще умудрялись экспортировать электроэнергию
София ГОНЧАРОВА
Аналитик Юшков допустил полное обесточивание Украины при ударах по подстанциям

Аналитик Юшков допустил полное обесточивание Украины при ударах по подстанциям

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что полное обесточивание Украины возможно. Он допускает, что такая ситуация может произойти в результате системных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

По итогу это приведет к осложнению снабжения украинских военных. Например, перебои на железной дороге нарушат поставки вооружений, предположил аналитик.

- Чтобы прекратить железнодорожное сообщение, нормальные коммуникации, работу интернета, связи, оставить без электричества страну, нужны системные разрушения. Если это будет планомерно, это создаст проблемы энергосистеме, - рассказал Юшков в беседе с изданием Lenta.ru.

Также нарушения могут затронуть и другие страны. Это связано с тем, что до 10 октября Украина не только жила со светом, но еще и умудрялась экспортировать электроэнергию, поскольку в Европе большой дефицит.

- Они экспортировали электроэнергию на сотни миллионов долларов в месяц, зарабатывая деньги, - уточнил эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. Об этом заявили в министерстве энергетики страны. Отмечается, что такое решение было принято для стабилизации собственной энергетической системы.

А накануне RT писал, что электроснабжение пропало в пяти областях Украины, оно также частично нарушено в других регионах, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям. Также Госспецсвязь Украины сообщила, что перебои в работе мобильной связи наблюдаются в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях.