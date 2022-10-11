Раскрыты риски ранней переобувки шин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр предупредил водителей, что езда на зимней резине в относительно теплую погоду грозит ухудшением управляемости автомобиля, а также может привести к быстрому износу шин.

Также эксперт рассказал, что шипы могут вылетать из пазов, повреждая другие автомобили в потоке.

- Ни в коем случае не стоит переобуваться на зимнюю резину до заморозков. Такие шины мягче, они имеют другой температурный режим работы, а в плюсовую погоду имеют активный износ, - объяснил Хайцеэр в беседе с изданием "Газета.Ru".

Хайцеэр также советует автомобилистам отправляться на шиномонтаж для установки зимних шин тогда, когда температура воздуха опускается ниже +5°C.

Ранее телеканал "360" сообщал, что автоэксперт и глава "АвтоЛикбеза" Дмитрий Славнов объяснил, какую опасность несут в себе восстановленные шины. По его словам, прежде все стоит понимать, что восстановленные шины могут не выдержать напора и лопнуть. Он добавил, что в лучшем случае водителя занесет на обочину, а в худшем - вынесет на встречку.

Также до этого "Известия" писали о том, на каком месте в автомобиле пассажир менее всего рискует пострадать в результате ДТП. По словам вице-президент Национального автомобильного союза Антона Шапарина, таковым является заднее место справа от водительского.