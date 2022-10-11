Путин встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во вторник, 11 октября, в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа пройдет в формате один на один.

Кремль не анонсировал темы предстоящих переговоров. По информации правительственной газеты ОАЭ Al Bayan, планируется обсудить дружественные отношения между ОАЭ и Россией, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер поздравил его с избранием на пост президента ОАЭ, а также выразил соболезнования в связи со смертью предыдущего главы Эмиратов Халифы Аль Нахайяна.

Напомним, Высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал нового президента страны 14 мая 2022 года, которым стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.