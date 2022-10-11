Россиянам рассказали, сколько необходимо отложить на «черный день» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк заявила, что в период экономической нестабильности стоит обратить внимание на накопления.

«Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3-6 месяцев», — заявила она в беседе с "Праймом".

Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, в виде наличных или хранить на накопительных счетах или вкладах с возможностью снятия, отметила эксперт.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, аналитический центр НАФИ провел глобальное исследование, чтобы выяснить какие накопления имеют россияне и на сколько их хватит, в случае полной потери доходов. Исследователи отмечают, что накопления – это показатель финансовой грамотности человека. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в этом вопросе в лидерах, у них больше всего накоплений, которых хватит на 83 дня. В среднем по России этот показатель ниже - 63 дня.