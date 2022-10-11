Переговоры Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пройдут в Санкт-Петербурге 11 октября

Владимир Путин провеет важнейшие переговоры о ситуации на Запорожской атомной электростанции Фото: REUTERS

11 октября 2022 года в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Предполагается, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация с безопасность Запорожской атомной электростанции, которая (как и город Энергодар, в котором расположена АЭС) регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

Ранее в МИД РФ публично призвали Запад и авторитетные международные организации оказать давление на Киев и добиться прекращения обстрелов Запорожской АЭС. По данным российского внешнеполитического ведомства, действия украинских военных могут привести к масштабной аварии на станции. В Минобороны России подчеркивают, что последствия и масштабы возможного ЧП могут оказаться сравнимы с последствиями и масштабами резонансных катастроф и аварий на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.

Владимир Путин 5 октября нынешнего года подписал указ, определяющий условия перехода Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Владеть им будет российское государство через новое федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС». Оператором станет АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — 100-процентная дочерняя компания концерна «Росэнергоатом» (входит в российскую государственную корпорацию «Росатом»).