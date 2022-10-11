Более 35 человек погибли из-за наводнения и оползня в Венесуэле

Наводнение и оползень, вызванные ураганом "Джулия", унесли жизни более 35 человек в Венесуэле Фото: из соцсетей

В Венесуэле из-за мощных оползней и наводнений погибли более 35 человек. Помимо этого, еще несколько десятков человек остаются пропавшими без вести.

Были разрушены более 300 домов (еще порядка 20 тысяч домов - повреждены), пострадали промышленные предприятия. Всего от наводнения в минувшие выходные пострадали 11 штатов Венесуэлы, передает Associated Press.

Оползни и наводнения в стране вызваны ураганом "Джулия". По данным местных властей, сейчас в Венесуэле проходит многодневный траур в память обо всех жертвах стихии. В ближайшее время руководство страны начнет устранять последствия наводнений и оползней.

Очевидцы отмечают, что мощный поток в буквальном смысле сметал крупные деревья и обломки с гор в город Лас-Техериас. Жители этого населенного пункта были вынуждены экстренно в срочном порядке покинуть свои дома, чтобы не погибнуть.