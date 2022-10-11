Херсонские власти сообщили об отражении попытки ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту

Замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов рассказал о безуспешной попытке ВСУ ударить по Антоновскому мосту Фото: из соцсетей

Власти Херсонской области заявили, что ПВО отразила попытку ракетного удара украинских боевиков по Антоновскому мосту. Информацию об этом распространил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"В Херсоне все спокойно. Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны в направлении Херсона как всегда отбиты. Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО", - рассказал высокопоставленный херсонский чиновник в видеоролике, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

Ранее Стремоусов публично сообщил о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытавшиеся пойти в контрнаступление в Херсонской области, упёрлись в линию обороны и в настоящее время не имеют никаких шансов двигаться дальше.

Местные власти также подчеркивают, что сейчас в прифронтовой Снегиревке в Херсонской области обстановка довольно сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжелые бои между бойцами союзных сил, военнослужащими ВСУ и боевиками украинских неонацистских формирований.