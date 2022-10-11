Игорь Артамонов: «Наша задача – помогать и обеспечивать всем необходимым мобилизованных липчан»

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов осмотрел воинскую часть, на территории которой ведется обучение призывников. Занятия по инженерной, огневой подготовке, тактической медицине проводят профессиональные военнослужащие с боевым опытом.

«Боевое слаживание ведется, никто не жалуется, что с ними мало занимаются. У ребят боевой настрой. Наша задача – помогать и обеспечивать всем необходимым, чтобы они могли служить в достойных условиях», – отметил Игорь Артамонов.

По просьбе командира роты в воинскую часть липчанам доставили квадрокоптеры, бензопилы и топоры, туристические коврики.

Губернатор убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым для целенаправленной и качественной подготовки к участию в специальной военной операции. Призывники снабжены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. По поручению Игоря Артамонова все мобилизованные из Липецкой области дополнительно получили личные аптечки.

Во время встречи многие обратились к Игорю Артамонову с личными просьбами. Вопросы касались юридической, гуманитарной и бытовой помощи семьям.

«Ребята переживают за близких. Кто-то начал ремонтировать крышу в доме, кто-то не успел провести газ – мобилизовался, у кого-то болеют родители. Мы решили создать специальную службу поддержки семей мобилизованных. В Липецкой области много предпринимателей, которые хотят помогать. Не оставим никого без внимания. Этот вопрос буду лично контролировать», – сообщил Игорь Артамонов.

Губернатор напомнил, что в Липецкой области семьям мобилизованных оказывается всесторонняя поддержка. Например, многие родственники призывников уже получили выплаты в размере 50 тысяч рублей. Военнослужащие попросили Игоря Артамонов помочь с оформлением доверенностей. Глава области дал поручение организовать в ближайшее время визит в центр размещения нотариуса.

Военнослужащие в ходе встречи выразили обеспокоенность в связи с сохранением рабочих мест, заработной платы, дней отпуска. «Все, что положено закону, должно быть исполнено. Вы – не просто рядовые работники, вы – герои. Если ваше предприятие сделает что-то не так, будем разбираться с каждым», – пообещал Игорь Артамонов.

Осмотрев столовую, где для военнослужащих организовано трехразовое питание с возможностью выбора двух или трёх блюд, Игорь Артамонов отметил: «Все сыты, накормлены. С точки зрения продовольственного обеспечения все хорошо».

Губернатор поблагодарил земляков за верность долгу и Родине и отметил, что регион продолжит оказывать бойцам и их семьям всестороннюю помощь.