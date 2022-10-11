Глава МИД Франции выступила против попыток изоляции России

Французские власти заявили, что не считают изоляцию России правильным и адекватным решением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции считают крайне важным сохранять каналы диалога с Россией и выступают категорически против попыток изоляции РФ. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

""Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция России была бы худшей политикой", - цитирует высокопоставленную чиновницу радиостанция France Inter.

Ярким примером пользы, которую приводит политический диалог с Москвой, глава французского МИДа называет ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (11 октября 2022 года в Петербурге переговоры по ЗАЭС проведут Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси). Кроме того, Колонна уверена, что даже те страны, которые сейчас настаивают на радикальных антироссийских шагах, в будущем непременно вынуждены будут налаживать отношения с РФ, так как конфликт на Украине рано или поздно завершится.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон также выступил с подобным заявлением: по словам политика, диалог с президентом РФ Владимиром Путиным крайне важен. Макрон, в отличие от ряда других европейских лидеров, сообщил, что не намерен прекращать контакты с российскими властями, так как в итоге в любом случае для завершения конфликта потребуется провести переговоры с Москвой.