Украинские издания сообщают о взрывах в Запорожье и Николаевской области

11 октября 2022 года в целом ряде украинских регионов почти одновременно прогремели мощные взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские СМИ пишут о взрывах в Николаевской области и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Предполагается, что причиной взрывов стали обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины.

Информацию о работе ПВО и ударах по ряду объектов Николаевской области распространило украинское информагентство УНИАН.

Согласно данным интернет-портала "Страна.ua", также взрывы прогремели в городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ. По информации журналистов, причиной взрывов мог стать ракетный обстрел населенного пункта.

Ранее сообщалось о том, что 10 октября нынешнего года в целом ряде украинских регионов прогремели взрывы. В частности, мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре украинской столицы.

В Минобороны РФ официально сообщили о том, что российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В российском военном ведомстве сообщили, что все удары по территории Украины достигли цели. Президент России Владимир Путин пояснил, что удар ВС РФ по объектам на Украине стал ответом Москвы на террористические действия киевских властей.