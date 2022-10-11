В Красносельском районе Москвы благоустроили несколько улиц

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.
Во многих районах столицы завершается благоустройство. Один из них - Красносельский в центре города. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, здесь в этом году привели в порядок сразу несколько улиц. В списке - Новорязанская и Ольховская улицы, а также переулки - Ольховский, Басманный и 1-й Басманный, Ольховский и 1-й Ольховский тупики.
«Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу», - подчеркнул Бирюков.
По его словам, сейчас для жителей района появились хорошо освещенные пешеходные зоны для прогулок и отдыха.
Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
КОНКРЕТНО
По проекту:
- убрали под землю воздушные кабельные линии;
- обустроили дополнительную водосточную сеть и дождеприемные колодцы;
- расширили тротуары и обновили их покрытие;
- заменили асфальт на проезжей части;
- сделали удобные парковочные карманы;
- поставили пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью;
- проложили контактную сеть для трамваев;
- подключили более 170 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками;
- разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона;
- начали высадку кустарников;
- поздней осенью добавят ещё более 30 деревьев.