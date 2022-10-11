В Красносельском районе Москвы благоустроили несколько улиц

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

Во многих районах столицы завершается благоустройство. Один из них - Красносельский в центре города. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, здесь в этом году привели в порядок сразу несколько улиц. В списке - Новорязанская и Ольховская улицы, а также переулки - Ольховский, Басманный и 1-й Басманный, Ольховский и 1-й Ольховский тупики.

«Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу», - подчеркнул Бирюков.

По его словам, сейчас для жителей района появились хорошо освещенные пешеходные зоны для прогулок и отдыха.

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

КОНКРЕТНО

По проекту:

- убрали под землю воздушные кабельные линии;

- обустроили дополнительную водосточную сеть и дождеприемные колодцы;

- расширили тротуары и обновили их покрытие;

- заменили асфальт на проезжей части;

- сделали удобные парковочные карманы;

- поставили пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью;

- проложили контактную сеть для трамваев;

- подключили более 170 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками;

- разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона;

- начали высадку кустарников;

- поздней осенью добавят ещё более 30 деревьев.