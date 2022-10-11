FAZ: Посольство России в Берлине закидали баллонами с красной краской Фото: REUTERS

Поздно вечером 10 октября, группа неизвестных учинила акт вандализма возле посольства России в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на агентство DPA. Согласно информации издания, группа людей залила красной краской стены представительства России.

Как сообщает берлинская полиция, несколько человек забросали консульство бутылками и баллонами с красной краской. Были испачканы стены, ворота и перила представительства РФ.

В результате акта вандализма никто не пострадал. СМИ же сообщают, что работники ведомства с утра отмыли водорастворимую краску на территории. Полиция ведет расследование инцидента.

Подобные инциденты уже не раз фиксировались в 2022 году. В апреле, например, дверь, ведущую на территорию посольства России в Италии, облили красной краской.

А в мае трое неизвестных мужчин облили здание посольства Польши в Москве красной краской.