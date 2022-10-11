Путин обсудил с президентом ОАЭ стабильность на энергетических рынках Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном обсудил с ним вопросы стабильности на энергетических рынках. Как отметил российский лидер, действия участников ОПЕК+ направлены на сбалансированность спроса и предложения.

«Мы работаем активно в рамках ОПЕК+. Наши решения не направлены против кого-либо, наши действия направлены на то, чтобы сделать стабильность на энергетических рынках: чтобы потребители энергоресурсов и поставщики чувствовали себя стабильно и уверенно, чтобы были сбалансированы потребление и предложение», – заявил Путин.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, в частности обстановку вокруг Сирии.

Напомним, страны ОПЕК+, в том числе и Россия, договорились снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим сокращением с начала панедемии коронавируса. Против этого решения выступают США, призывавшие союзников не поддерживать соглашение о снижении добычи нефти.