Путин продлил действие указа об антисанкциях на 2023 год Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин продлил на следующий год действие указа 2014 года об антисанкциях. Они в частности предполагают продовольственное эмбарго.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в августе Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно ему правительство России ввело запрет на импорт некоторых видов мясной и молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Позже Россия расширила список стран, в отношении которых действует эмбарго, внеся в него Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.