Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 октября 2022 12:59

Путин продлил действие указа об антисанкциях на 2023 год

Ограничения предполагают запрет на импорт продовольствия из недружественных страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин продлил действие указа об антисанкциях на 2023 год

Путин продлил действие указа об антисанкциях на 2023 год

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин продлил на следующий год действие указа 2014 года об антисанкциях. Они в частности предполагают продовольственное эмбарго.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в августе Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно ему правительство России ввело запрет на импорт некоторых видов мясной и молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Позже Россия расширила список стран, в отношении которых действует эмбарго, внеся в него Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.