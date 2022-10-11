Банк ДОМ.РФ снижает ставки по всем ипотечным госпрограммам

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С 13 октября Банк ДОМ.РФ улучшает условия по льготным ипотечным программам, снижая ставку на 0,2 процентных пункта. «Льготная ипотека» будет доступна от 5,8%, «Семейная» – от 4,8%, «Дальневосточная» – 0,9%, программа для ИТ-специалистов – от 3,9%.

«Мы регулярно улучшаем условия кредитования по программам с господдержкой, которые стабильно пользуются спросом у населения, – пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. - Для нас важно, что меры господдержки на рынке ипотеки затрагивают широкий круг потенциальных заемщиков, в том числе льготные категории граждан, имеют социальный и демографический эффект, а также стимулируют жилищное строительство и экономику в целом».

Наиболее выгодные условия доступны при оформлении кредитов в размере от 20 млн рублей в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 10 млн рублей в других регионах для клиентов, получающих зарплату на карту Банка ДОМ.РФ, а также для медиков и ученых. Банк предусмотрел скидку к ставке при покупке квартир, строящихся с помощью проектного финансирования от банка, электронной регистрации сделок в Росреестре и подтверждении доходов с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ.

По стандартным рыночным программам с 13 октября ставки будут начинаться от 10,4% при покупке квартир в новостройках, от 10,6% – для жилой недвижимости на вторичном рынке и на строительство индивидуального дома, от 11,3% – на рефинансирование.

Максимальные суммы кредита для «Льготной», «Семейной» и ИТ-ипотеки – 30 млн рублей, для «Дальневосточной ипотеки» – до 6 млн рублей. По рыночным продуктам средства максимальный размер – до 50 млн рублей как на первичном, так и на вторичном рынке, при рефинансировании – до 30 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% в рамках госпрограмм и от 10% по стандартным рыночным продуктам.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.