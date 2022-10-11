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Политика11 октября 2022 14:10

Столтенберг считает, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО

Альянс сохранит и усилит поддержку Киева, заверил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг считает, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО

Столтенберг считает, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО

Фото: REUTERS

Победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в преддверии заседания главы Министерств обороны НАТО глава альянса заявил, что Брюссель сохранит и усилит поддержку Украины «чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территорию». Как отметил генсек НАТО, Киеву необходимы оружие поражающего действия, артиллерия, бронетанковая техника, системы противовоздушной обороны, противотанковые вооружения и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Столтенберг сообщил, что на следующей неделе НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию. Вместе с тем альянс не видит признаков подготовки Россией ядерного удара, подчеркнул политик. Глава НАТО также назвал признаком слабости удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины.