Курская область перешла ко второму этапу частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное правительство Курской области сообщило, что первый этап частичной мобилизации в регионе подошел к концу. Власти субъекта анонсируют переход к следующему этапу. Об этом вице-губернатор Алексей Смирнов рассказал на оперативном совещании. Точное количество призванных в “первую волну” частичной мобилизации не оговаривается.

"Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу", - заявили в ведомстве.

Сегодня, 11 октября, комитет региональной безопасности Курской области совместно с главами муниципальных образований проводит проверку защитных сооружений и средств оповещения населения. В фонде субъекта находится порядка 90 бомбоубежищ.

Вчера власти Курской области заявили об усилении группировок войск и территориального гарнизона региона для защиты государственных границ и пресечения обстрелов. Накануне 10 октября субъект подвергся обстрелу со стороны ВСУ.