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Политика11 октября 2022 15:02

Курская область перешла ко второму этапу частичной мобилизации

Количество призванных по частичной мобилизации не уточняется
Владимир РОМАНЕНКО
Курская область перешла ко второму этапу частичной мобилизации

Курская область перешла ко второму этапу частичной мобилизации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное правительство Курской области сообщило, что первый этап частичной мобилизации в регионе подошел к концу. Власти субъекта анонсируют переход к следующему этапу. Об этом вице-губернатор Алексей Смирнов рассказал на оперативном совещании. Точное количество призванных в “первую волну” частичной мобилизации не оговаривается.

"Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу", - заявили в ведомстве.

Сегодня, 11 октября, комитет региональной безопасности Курской области совместно с главами муниципальных образований проводит проверку защитных сооружений и средств оповещения населения. В фонде субъекта находится порядка 90 бомбоубежищ.

Вчера власти Курской области заявили об усилении группировок войск и территориального гарнизона региона для защиты государственных границ и пресечения обстрелов. Накануне 10 октября субъект подвергся обстрелу со стороны ВСУ.