Умерла Анджела Лэнсбери, актриса из "Она написала убийство"

Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла актриса Анджела Лэнсбери, звезда детективного сериала «Она написала убийство». О ее смерти стало известно во вторник 11 октября.

Сообщается, что актриса скончалась в возрасте 96 лет. Дети Анджелы сообщили в социальных сетях, что актриса умерла во сне, дома в Лос-Анджелесе. Через пять дней ей должно было исполниться 97 лет.

В популярном сериале «Она написала убийство» Лэнсбери воплотила образ главной героини Джессики Флетчер.

Анджела Лэнсбери известна российскому зрителю также по фильмам «Портрет Дориана Грея», «Набалдашник и метла», «Смерть на Ниле», «Моя ужасная няня».

Актриса удостоена почетной премии «Оскар» за более чем 70-летний вклад в развитие кинематографа, а в 2013 году стала Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.