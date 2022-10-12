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Политика11 октября 2022 22:25

Британцы осадили Зеленского за идею создать "воздушный щит" из ПВО на Украине

Некоторые назвали его безумцем
София ГОНЧАРОВА
Британцы осадили Зеленского за идею создать "воздушный щит" из ПВО на Украине

Британцы осадили Зеленского за идею создать "воздушный щит" из ПВО на Украине

Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу построить "воздушный щит" на территории его страны.

- Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени, - написал один из пользователей.

Также другие читатели подметили, что "Зеленский безумен", а западным странам уже "пора освободить его от должности". Кроме того, некоторые британцы выражали мнение о необходимости "немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников".

- Запад начинает медленно осознавать правду о Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа, - пишут в комментариях читатели издания.

Напомним, накануне Зеленский во время своего выступления на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины, а именно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Также политик попросил ужесточить санкции в отношении России.