Британцы осадили Зеленского за идею создать "воздушный щит" из ПВО на Украине Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу построить "воздушный щит" на территории его страны.

- Я так понимаю, что Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени, - написал один из пользователей.

Также другие читатели подметили, что "Зеленский безумен", а западным странам уже "пора освободить его от должности". Кроме того, некоторые британцы выражали мнение о необходимости "немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников".

- Запад начинает медленно осознавать правду о Зеленском. Он должен предстать перед судом. Его следует судить за убийство собственного народа, - пишут в комментариях читатели издания.

Напомним, накануне Зеленский во время своего выступления на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины, а именно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Также политик попросил ужесточить санкции в отношении России.