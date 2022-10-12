Боррель признал, что в НАТО могли не выполнить часть своих обещаний перед Россией

Боррель признал, что в НАТО могли не выполнить часть своих обещаний перед России Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что в НАТО могли не выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией. Однако, он считает, что это не оправдывает происходящее на Украине. Такое мнение выразил во вторник . Об этом он рассказал во время своего выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

- Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, ...которые оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания ...Это возможно. Это история. Но ничто из этого не оправдывает происходящее, - заявил Боррель.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.