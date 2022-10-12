ФСБ пресекла теракт украинских спецслужб на транспортном терминале в Брянске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении теракта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Как сообщается, задержан украинский гражданин, который действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

В спецслужбе заявили, что задержан украинец 1967 года рождения, «который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств».

Как заявляет ФСБ, на арендованной квартире задержанный под контролем специалиста - взрывотехника спецслужбы Украины провел сборку самодельного взрывного устройства. Кроме того, он провел разведку одного из складов транспортно-логистической компании для того, чтобы заложить взрывчатку и «осуществить взрыв большой мощности».

«В ходе следственных действий у злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ», - сказано в заявлении ФСБ.