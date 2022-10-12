Утечка обнаружена на польском участке нефтепровода "Дружба" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основного маршрута для поставок нефти в Германию. Об этом заявил оператор польского участка PERN.

«Во вторник, поздно вечером, системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе «Дружба» на одной из двух линий западного участка трубопровода - примерно в 70 километрах от Плоцка», - сказано в заявлении оператора, который приводит телеканал RFM24.

Как сообщается, повреждение было обнаружено на магистрали, по которой сырая нефть отправляется в Германию. Также уточняется, что утечка произошла из трубы диаметром 80 сантиметров при давлении 30 атмосфер.

«На данный момент причины инцидента не известны - перекачка в поврежденном трубопроводе была немедленно остановлена», - сказано в заявлении оператора, который сообщает, что «второй трубопровод работает без изменений».

Кроме того, оператор заявил, что обеспечивает охрану места происшествия.