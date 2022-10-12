Правительство России утвердило пятилетнюю госпрограмму "Строительство"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство утвердило комплексную пятилетнюю государственную программу «Строительство», реализация которой стартует с января следующего года. Соответствующие постановление об утверждении стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в среду, 12 октября, сообщил на сайте кабмина.

Как говорится в заявлении правительства, в числе главных задач новой госпрограммы отмечены «дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для жизни». Кроме того, в новой программе рассматривается «минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду».

Отмечается, что в основу программы «Строительство» положена федеральная адресная инвестиционная программа. Документ рассматривает переход к среднесрочному - пятилетнему - горизонту планирования госинвестиций в строительство объектов недвижимости.