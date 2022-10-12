Украина прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС

Украина вновь прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина прекратила подачу электроэнергии, которая обеспечивает работу Запорожской атомную электростанцию (АЭС). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил (ВГТРК) глава администрации города Энергодар Александр Волга.

«Поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой атомной станции. И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС», - заявил он.

Тем временем, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская АЭС уже второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается на дизельные генераторы. По его словам, повторное отключение атомной электростанции от электроснабжения вызывает обеспокоенность и говорит о необходимости создания защитной зоны.

В минувший вторник,11 октября, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на данный момент энергопотребности Запорожской АЭС обеспечиваются по так называемой днепровской линии с территории Украины.