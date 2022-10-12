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В мире12 октября 2022 7:56

Украина прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС

Электростанция вновь перешли на резервные источники генерации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина вновь прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС

Украина вновь прекратила подачу электроэнергии для Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина прекратила подачу электроэнергии, которая обеспечивает работу Запорожской атомную электростанцию (АЭС). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил (ВГТРК) глава администрации города Энергодар Александр Волга.

«Поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой атомной станции. И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС», - заявил он.

Тем временем, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская АЭС уже второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается на дизельные генераторы. По его словам, повторное отключение атомной электростанции от электроснабжения вызывает обеспокоенность и говорит о необходимости создания защитной зоны.

В минувший вторник,11 октября, советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на данный момент энергопотребности Запорожской АЭС обеспечиваются по так называемой днепровской линии с территории Украины.