Сбой в работе VK произошел 12 октября 2022 года

Сбой VK произошел 12 октября 2022 года Фото: REUTERS

В среду, 12 октября, граждане столкнулись со сбоями в работе сайта и приложения социальной сети ВКонтакте.

Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет - ресурсов, 59 процентов пользователей ВКонтакте сообщили о проблеме с работой сервиса, примерно 20 процентов жалуются на проблемы с приложением, а еще 15 процентов заявили о проблемах с работой веб-сайта.

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу социальной сети поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Перми.

Напомним, сбой в работе сервера также произошел 14 апреля 2022 года, когда большинство пользователей социальной сети заявили о проблемах с работой веб-сайта, а также с приложением. Кроме того, сообщалось о проблемах с профилем.