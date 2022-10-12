Захарова сравнила линию США по Украине с хитростью волка из сказки

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с РФ, также она сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки "Волк и семеро козлят".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что американская администрация не ищет конфликта с Россией и не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, "никто не хочет, чтобы этот конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не наблюдаем причин для этого". Он также добавил, что первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в "самом ближайшем будущем".

"Помните: "Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла", дверь только откройте и пустите. Вот, приблизительно то же самое. Это история про то, как "миролюбивые" США, которые своими руками совершили два антиконституционных госпереворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, говорят о мире. Шнобелевская премия мира", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Захарова обвинила США в попытках приклеить к России ярлык "страны-спонсора терроризма”. Представитель МИД РФ считает, что план США по тотальной изоляции России полностью провалился.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.