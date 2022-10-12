Врио главы Запорожья Балицкий считает, что вокруг ЗАЭС нельзя создать зону безопасности

Зону безопасности вокруг Запорожской АЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км, в противном случае это небезопасно, заявил сегодня, 12 октября, врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Зону (безопасности - прим. ред.) вокруг атомной станции мы не можем никаким образом создать, потому что это вопрос договоренности с США - с их подведомственными президентами в лице Зеленского, это бессмысленно. Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел. А станция - это не игрушка, ее нельзя включать-выключать", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Договариваться, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км от станции, крайне небезопасно, добавил врио губернатора.

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