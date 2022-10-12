Венгрия выступила против новых энергетических санкций в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт не поддерживает дополнительные энергетические санкционные ограничения в отношении Москвы и надеется, что Европейский союз не будет делать новых предложений в этой области. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в преддверии неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза в Праге.

«Ошибочные санкции Брюсселя вызвали энергетический кризис в Европе. К сожалению, не только цены, но и предложения Европейской комиссии оказались совершенно оторванными от реальности. Мы должны вернуться к здравому смыслу, иначе у нас будут большие проблемы», - написал глава венгерского внешнеполитического ведомства в социальных сетях.

Сийярто отметил, что в среду, 12 октября, в Праге проходит встреча министров энергетики стран Европейского союза, выразив надежду, что «больше не будет "великих" идей от Брюсселя».