Newsweek: Байден вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам Украине ПВО

Джо Байден Фото: REUTERS

Американские эксперты усомнились в возможности поставки Украине Соединенными Штатами новейших систем ПВО, о чем сообщал президент США Джо Байден, пишет Newsweek.

"Прежде чем обеспечить Украину ПВО, NASAMS и другие системы должны быть законтрактованы и собраны", - цитирует издание заявление аналитика Института Катона Джордана Коэна.

Он уточнил, две из восьми обещанных Байденом систем ПВО ожидают отправления, но на доработку, сборку и отправку остальных шести потребуются годы.

Ранее Байден в беседе с Зеленским сказал, что США "продолжат обеспечивать Украину всем, что требуется для ее защиты", добавив, что в этот перечень входит и поставка систем ПВО. Но ни Байден, ни официальные представители Белого дома не предоставили никаких подробностей по этому вопросу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.