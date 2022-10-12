Губернатор Василий Орлов: В Амурской областной больнице откроют современный блок телемедицины

Реконструкция Амурской областной больницы рассчитана на три года. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Амурской областной больнице продолжается масштабный ремонт. За три года крупнейшую клинику Благовещенска полностью реконструируют. Благодаря субсидии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в 2020 году в больнице полностью обновили отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас завершается капитальный ремонт в блоке «Д». В нем планируется проводить телемедицинские консультации, симпозиумы и рабочие встречи с участием врачей со всего мира.

«Главная больница области продолжает преображаться, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - До конца года завершим блок «Д». Это будет современное, хорошо оборудованное деловое медицинское пространство, которое позволит здравоохранению региона выйти на совершенно новый уровень оказания медицинской помощи, диагностики и ведения научной деятельности. В сложных случаях блок телемедицины даст возможность собирать онлайн-консилиумы с привлечением лучших российских и зарубежных специалистов. В режиме ВКС врачи смогут поставить точный диагноз, обсудить план операции или назначить лечение пациенту. Кроме этого, в блоке «Д» оборудуют зону, где люди смогут проходить врачебные комиссии».

Готовность трехэтажного блока сегодня составляет 80%. Строительные работы в нем завершатся в ноябре. В блоке «Д» расположены несколько конференц-залов, актовый зал и блок телемедицины.

В прошлом году в здании заменили окна, отремонтировали систему водоотведения, оборудовали новый холл и входную группу. Кроме того, обновили ожоговое отделение. В этом году в конференц-зале Гиппократа заменили инженерные коммуникации и установили современное оборудование. На 9 этаже реконструировали отделение челюстно-лицевой и торакальной хирургии, а также отделение проктологии.